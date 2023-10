Berti, estensione in vista fino al giugno del 2026

A proposito di giovani talenti, in casa cesenate Cristian Shpendi è in ottima compagnia. Il convincente inizio di Tommaso Berti (nella foto) ha infatti convinto il club a mettere mano con ampio anticipo al contratto del baby bianconero, che attualmente è in scadenza nel giugno del 2025, ma che nelle prossime ore potrebbe vedere una rimodulazione con conseguente estensione di un anno, fino al 2026.

Solidarietà. Intano il Cavalluccio ha annunciato insieme a Pubblisole una collaborazione con il Banco di Solidarietà di Cesena, organizzazione di volontariato che da 20 anni opera in questo settore. Lo scopo dell’iniziativa è quello di donare gli alimenti non consumati nelle aree hospitality dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi alle famiglie del territorio bisognose durante le partite in casa del club bianconero.

La prima occasione è stata il derby contro il Rimini, al termine del quale i primi pasti sono subito stati consegnati.