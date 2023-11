Berti resterà in bianconero per almeno altri due campionati Il Cesena ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Tommaso Berti fino al 2026/27. Cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, ha esordito in prima squadra nel 2021 e ha segnato il suo primo gol. Dopo una stagione in prestito alla Fiorentina, in questo campionato ha giocato 11 partite, servendo 4 assist e segnando un gol.