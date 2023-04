Bianconeri ko contro il Verona

Si è fermata subito la striscia di risultati positivi della Primavera bianconera; contro il Verona i ragazzi di mister Ceccarelli hanno disputato una buona gara ma sono stati sconfitti per una rete arrivata nel recupero del secondo tempo. Come spesso gli succede la formazione giovanile del Cesena è partita meglio degli avversari creando le prime occasioni. Boseggia, portiere degli scaligeri si ritaglia un posto da protagonista prima respingendo la punizione battuta da Carlini, poi al 35’ respinge il tentativo da distanza ravvicinata di Francesconi. Il vero capolavoro il portiere del Verona lo sfodera al 39’ quando vola e toglie dall’incrocio dei pali la punizione di Lilli. Prima dell’ intervallo ci prova anche Bragantini. Nella ripresa occasioni per entrambe: 5’ testa di Embengue’, 12’ nuovamente Lilli da buona posizione ma la mira non è impeccabile, e infine al 41’ Giovannini ha sulla testa la palla buona ma non inquadra la porta dei veneti. Nel recupero arriva la doccia fredda per il Cesena: al 50’ Bernardi col sinistro confeziona un diagonale sul quale Pollini non può opporre resistenza. I giovani bianconeri restano ultimi a 9 punti, prossimo impegno sabato 15 aprile sul campo della Juventus.