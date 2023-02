Biglietti, da oggi in vendita al Coordinamento

Dopo aver ospitato la gara più vista in Serie C in questa stagione – quella in casa contro il Rimini che lo scorso 8 gennaio fece registrare 14.023 spettatori - in un altro derby, questa volta contro la Reggiana, l’Orogel Stadium Dino Manuzzi proverà a ritoccare il suo record e a confermarsi così l’impianto più popolato di tutta la Lega Pro.

E in vista del big match che sarà il posticipo della 28ª giornata, in programma lunedì 20 alle 20.30, da questa mattina partirà un’autentica caccia al biglietto presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https:shop.vivaticket.comitaricercapv) e presso la sede del Coordinamento Club Cesena, che sarà aperto nei seguenti orari: oggi dalle 9 alle 12.30, domani, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, mentre il giorno della partita aprirà i battenti dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.