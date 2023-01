Biglietti derby, la prevendita parte alle 15

La notizia ufficiale è che la prevendita dei biglietti in vista della gara di domenica contro il Rimini (inizio alle 14.30 all’Orogel Stadium) inizierà oggi pomeriggio alle 15. Con quali modalità però ancora non si sa, perché questa mattina alle 11 ci sarà una riunione decisiva e fondamentale che stabilirà, anche e soprattutto per evitare e prevenire problemi a livello di sicurezza, come muoversi nei confronti dei tifosi bianconeri ed ovviamente anche di quelli provenienti da Rimini che, presumibilmente, saranno numerosi. Incontro indispensabile quando si vanno a disputare gare così sentite da parte di entrambe le tifoserie.

Se domenica ricomincia il campionato di serie C ed il Cesena torna in campo finite ’le vacanze’, nel fine settimana torna alla ripresa anche l’attività giovanile e nello specifico la formazione della Primavera 1 e quella dell’Under 18. Entrambe le rappresentative bianconere saranno di scena a Genova: sabato 7 la compagine di mister Ceccarelli farà visita alla Sampdoria, mentre l’Under 18 sarà di scena domenica sul campo del Genoa.