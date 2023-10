Biglietti esauriti, saranno 800 i tifosi ad Arezzo Il Cesena si allenerà oggi e domani effettuerà la rifinitura prima di partire per il ritiro in Toscana. Daniele Donnarumma è incerto per il match di lunedì. 800 tifosi bianconeri seguiranno la squadra ad Arezzo, i biglietti sono andati a ruba in sole 36 ore.