Biglietti, già superato il muro delle 13mila presenze Bagno di folla al Club del mare Cervia-Cesenatico

Continua a salire la febbre per il derby. Dopo due giorni di prevendita sono 6966 i tagliandi già staccati (1929 nel settore ospiti) che, sommati ai 6052 abbonati, hanno portato il totale ad abbattere il muro delle 13.000 presenze. Si avvicina pertanto ad essere migliorato il record dei 14.023 spettatori stabilito in occasione di un altro derby, quello col Rimini dell’8 gennaio.

L’orgoglio di avere riempito la Mare in un paio di ore, la completa fiducia nella squadra e la convinzione di poter battere la Reggiana e avvicinarsi a -1 alla capolista granata. Questi i sentimenti che mercoledì sera hanno animato la festa del ‘Club del Mare Cervia-Cesenatico’ al ristorante ‘Al Moro’ di Cervia. Un centinaio di tifosi ha manifestato il totale amore per il Cavalluccio, un abbraccio appassionato al responsabile dell’area tecnica Massimo Agostini, a quello dei portieri Sebastiano Rossi ed a Alessio Brambilla, King Udoh, Andrea Ciofi e Luca Lewis in una serata condotta da Roberto Chiesa. Andrea Ciofi ha lanciato il grido per la rimonta: "Ci crediamo sempre di più e il vostro affetto ci aiuterà tantissimo". Il Condor Agostini e Seba Rossi hanno ringraziato i tifosi per la spinta e l’entusiasmo, evidenziando come un patrimonio così sia unico in C e anche in B: "I ragazzi con le loro prestazioni ci stanno trascinando tutti". Luca Lewis, oggi titolare, ha ricordato: "La competizione con Tozzo è sana, mi carica, i rapporti tra noi sono buoni. Siamo un gruppo unito che vuole arrivare lontano". Michele Brambilla ha assicurato che "l’infortunio di inizio stagione è un ricordo che ha rallentato le mie prestazioni. Lunedì sarà un grande match, i tifosi sono parte di noi". King Udoh, nativo di Reggio Emilia, è stato chiaro: "Per me non è una partita normale, sono originario di lì. Ora mi sento al meglio dopo l’infortunio accusato a novembre".