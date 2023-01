Biglietti in vendita fino a domenica

E’ proseguita ieri mattina a Villa Silvia la preparazione dei bianconeri in vista del derby. Dopo un lavoro in palestra incentrato sulla forza, il tecnico Toscano ha portato il gruppo sul campo, alternando esercitazioni sull’uno contro uno ad altre focalizzate sulla tattica di reparto, prima di chiudere l’allenamento con una partitella. Questa mattina altra seduta sempre al centro Rognoni.

L’Orogel Stadium riparte da 78.394. Tanti sono stati gli spettatori che hanno popolato il Manuzzi nelle dieci gare del girone d’andata mettendolo, in fatto di presenze, davanti a tutti gli altri impianti del girone B di Serie C. Con l’Ancona – 10.864 – è stato stabilito il record che però potrebbe essere ritoccato in occasione del derby col Rimini. E per la gara da ieri pomeriggio è possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita del circuito Vivaticket e alla sede del Coordinamento, aperto oggi e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 9 alle 12.

Il Cesena FC rinnova l’invito ai propri tifosi di preferire l’acquisto in prevendita che, può avvenire comodamente anche on line.