Biglietti in vendita per Gubbio, si possono acquistare anche in città

A partire da ieri è attiva sul circuito Vivaticket la prevendita biglietti per la gara Gubbio-Cesena in programma sabato allo stadio “P. Barbetti” con inizio alle ore 14.30. I tifosi bianconeri potranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti on line sul sito www.vivaticket.it, presso i punti vendita del circuito Vivaticket (qui l’elenco https:shop.vivaticket.comitaricercapv) e potranno farlo anche a Cesena presso la Tabaccheria Stridi (situata in via Cervese 395; orari: 8-12-30 e 15.30-19.30). I biglietti, che all’ingresso allo stadio dovranno essere esibiti in formato cartaceo, potranno essere acquistati al costo di 10 euro (ingresso gratuito per i nati dopo l’1 gennaio 2016) oltre ai diritti di commissione, fino alle 19 di domani, venerdì 10 marzo, mentre sabato il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.

Non ci saranno giocatori squalificati nel Cesena che sabato andrà a fare visita al Gubbio. Tra le fila bianconere si registra però l’ingresso in diffida di Daniele Celiento (nella foto a destra) che domenica contro l’Aquila Montevarchi ha rimediato il quarto cartellino giallo della stagione: alla quinta ammonizione infatti scatterà pertanto l’automatica sospensione per una giornata ed una partita.

La Rappresentativa Under 17 di Lega Pro ha sconfitto per 4-1 i pari età del Genoa nel test amichevole disputato ieri pomeriggio. Il commissario tecnico Daniele Arrigoni ha schierato dal primo minuto i due ragazzi bianconeri convocati, vale a dire il centrocampista Massimo Brigidi e il difensore Filippo Tamburini. Entrambi hanno ben figurato. E questa è stata solo l’ennesima dimostrazione concreta e tangibile della bontà del settore giovanile bianconero e questo grazie al lavoro dei dirigenti, ma soprattutto dei tecnici, degli osservatori, mix ideale insieme alla passione di tutti i ragazzi delle varie squadre e rappresentative del Cavalluccio.