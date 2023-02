Biglietti per la partita di Imola andati ’bruciati’ in poche ore

E’ febbre bianconera in vista del derby di domenica contro l’Imolese. Al Coordinamento Club Cesena dove erano in vendita i biglietti per la partita di Imola sono bastate davvero poche ore di prevendita infatti per polverizzare tutti i biglietti a disposizione dei tifosi del Cavalluccio.

Oltre ad andare esaurito il settore ospiti, sono terminati anche i 194 tagliandi di tribuna. Domenica quindi allo stadio Romeo Galli saranno pertanto quasi ottocento i sostenitori al fianco di Bianchi e compagni. E avrebbero potuto essere molti di più se la dotazione fosse stata maggiore.

Primavera 1 - Dopo aver chiuso l’ultimo turno, il Cesena sarà il primo a scendere in campo nella giornata che inaugurerà il girone di ritorno del campionato di Primavera 1. Oggi alle ore 14 i ragazzi di mister Ceccarelli andranno infatti a fare visita alla Roma che guida la classifica con 32 punti, un cammino quasi inarrestabile frutto di dieci vittorie e di due pareggi. I capitolini non attraversano però il miglior momento della stagione: delle cinque sconfitte fin qui subite, quattro sono maturate nelle ultime sei giornate e quindi la gara pare non essere chiusa in partenza anche se i pronostici sono tutti a favore dei giallorossi. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

Ci sono due bianconeri tra i ventidue selezionati da parte del commissario tecnico Daniele Arrigoni nella Rappresentativa Under 17 di Lega Pro attesa mercoledì 15 febbraio da un test amichevole contro i pari età del Napoli. Si tratta del difensore Thomas Zamagni e del centrocampista Massimo Brigidi che martedì mattina raggiungeranno il ritiro e nel pomeriggio sosterranno una seduta di allenamento con i compagni.