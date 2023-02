Biglietti, superata quota 15mila Oggi la Primavera 1 contro il Milan

Oltre quota 15mila. Il sabato di prevendita si è chiuso con questo nuovo primato. Infatti con quelli emessi ieri sono saliti a 8968 i biglietti staccati (di cui 2365 in Curva Ferrovia) che hanno portato a 15.020 il totale degli spettatori atteso lunedì allo stadio. La prevendita prosegue nei punti vendita Vivaticket e al Coordinamento aperto domani (9-12.30 e 15-18).

E’ stato un allenamento incentrato su un lavoro tattico specifico quello di ieri mattina al centro Rognoni. Toscano ha schierato due squadre simulando varie situazioni di gioco in fase difensiva e di attacco, prima di una partitella e chiudere la seduta con una sessione di calci piazzati. Oggi pomeriggio all’Orogel Stadium Dino Manuzzi è in programma la rifinitura.

E’ atteso un ospite d’eccezione a Cesena e Reggiana. Ad assistere all’incontro, insieme ai dirigenti dei due club, ci sarà infatti Matteo Marani appena eletto presidente della Lega Pro.

Questa mattina torna in campo la Primavera 1 che alle 11 a Martorano riceve il Milan nella gara valevole per la 3ª giornata del ritorno. I biglietti saranno in vendita al costo unico di 5 euro dalle 10 a Martorano. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale 60 di Sportitalia, in streaming su sportitalia.com e sull’app Sportitalia.

Non soltanto a livello di prima squadra, la sfida Cesena-Reggiana si ripeterà anche in tre campionati giovanili, in un weekend che vedrà scendere in campo sei squadre bianconere. Le formazioni Under 17 e Under 15 affronteranno in casa i parietà granata, mentre la squadra Under 16 sarà impegnata nella città del tricolore. Un derby emiliano-romagnolo attende anche l’Under 13 contro il Sassuolo mentre l’Under 18 farà visita all’Empoli.