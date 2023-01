Bordin, da Sorrivoli allo Sheriff

La trattativa che ha portato l’ex calciatore del Cesena Roberto Bordin a diventare nei giorni scorsi il nuovo allenatore dello Sheriff (si tratta di un ritorno per il tecnico italiano a Tiraspol nella Transnistria dove ha vinto due campionati e due coppe nazionali), si è avviata telefonicamente in un agriturismo cesenate. Bordin, che a Cesena torna spesso, è amico del parrucchiere Arnaldo Francisconi, che rivela: "Eravamo insieme all’agriturismo le Spighe di Sorrivoli (nella foto Bordin con Francisconi e i titolari) ed è stato chiamato al telefono dai dirigenti dello Sheriff. Gli abbiamo fatto i complimenti in diretta".