Brambilla: "Cesena, grazie mille Qui sto diventando grande"

di Roberto Daltri

È stato un percorso lungo quello che Alessio Brambilla ha dovuto affrontare per arrivare a imporsi fino a diventare ormai un punto fermo nel centrocampo del Cesena.

Brambilla, la svolta è arrivata in Coppa Italia a Rimini a inizio novembre?

"Probabilmente sì: quel giorno ho disputato una bella partita. Però dobbiamo ricordare che all’inizio non giocavo perché a inizio stagione non ero ’a posto’ fisicamente: avevo rimediato un infortunio all’inizio del ritiro a causa del quale avevo saltato tutta la preparazione".

La scorsa stagione aveva accumulato una ventina di presenze segnando un gol sul campo del Teramo. Quanto pensa di essere cresciuto da quando è arrivato in Romagna?

"Molto. Questa è la mia prima esperienza dopo il settore giovanile: ho imparato a stare in uno spogliatoio con compagni più grandi di me, ho imparato che ogni partita è fondamentale e che i punti sono la vita".

In cosa pensa di poter migliorare?

"Non c’è un solo aspetto nel quale posso migliorare, voglio crescere in tutto quello che mi può servire per andare avanti nella carriera".

Domenica il Cesena si è dovuto accontentare di un pareggio contro la Fermana;, come avete accolto questo risultato nello spogliatoio?

"C’era rabbia, perché abbiamo disputato una buona partita e abbiamo avuto molte occasioni anche se non ne abbiamo concretizzate tante. E’ stata una gara ’stregata’: a volte capita di creare molto e non riuscire a trasformare in gol il gioco prodotto".

Fra i vari tentativi c’è stato il suo tiro dal limite nel secondo tempo.

" Ho visto che la palla era indirizzata in porta; ho cercato di piazzarla più che di mettere potenza nel tiro, ma c’è stata una deviazione".

Adesso vi aspettano due impegni ravvicinati, domani a Pontedera poi martedì a Recanati.

"Sono trasferte contro due squadre ben organizzate: certamente non saranno partite facili".

Domenico Toscano ha sempre sottolineato la sua soddisfazione per il fatto che il gruppo è sano e che voi calciatori passate volentieri il tempo insieme.

"Confermo, mi trovo bene, i miei compagni sono tutti molto disponibili e il gruppo è davvero unito".

Lo scorso anno con Viali il centrocampo era schierato a tre adesso siete due centrali con gli esterni che partecipano alle due fasi di gioco. Come si trova a mettere in pratica quello che chiede Toscano?

"Questo modo di giocare esalta le mie qualità visto che si difende e attacca, comunque centrocampo a due o tre per me non cambia molto".

E’ figlio d’arte; suo padre Massimo adesso allena la Juventus Next Gen. Com’è il vostro rapporto?

“E’ un normale rapporto fra padre e figlio. Riguardo al calcio, da lui non arrivano mai consigli dal punto vista tattico o tecnico, perché per quello c’è il mister. Mi aiuta soprattutto dal punto di vista mentale".

Riuscite a seguirvi a vicenda?

"Sì, tifiamo l’uno per l’altro. Guardo sempre le sue partite".