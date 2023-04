Brambilla impreciso, Adamo in calo, ’Joker’ triste

Tozzo 5,5. Subito un’uscita brivido poi il bis con un’incertezza su un tiro da fuori innocuo. Il resto ordinaria amministrazione.

Ciofi 6,5. Reattivo come sempre con tanto sfoggio del piatto forte della casa: il recupero.

Prestia 6. La “zanzara” Panico lo punzecchia, lui soffre i 30 centimetri di differenza, ma non deraglia mai.

Celiento 6,5. Ti aspetti un difensore, ti ritrovi un attaccante. In avvio gran discesa e tiro in porta, poi la rete del vantaggio e nella ripresa sfiora il bis. Dietro se la cava egregiamente.

Adamo 5,5. Meno letale del solito nell’uno contro uno, lavora per la squadra, ma ha abituato ad altre prestazioni e ad altri cross.

De Rose 6. Bene in interdizione, meno negli appoggi. Non brilla, ma nemmeno demerita.

Brambilla 5. Se alla cronica lentezza si aggiunge un’insolita imprecisione il risultato è una prestazione insufficiente.

Calderoni 5. Sulla corsia sinistra il Cesena non spinge e la responsabilità è soprattutto sua. Sul gol lucchese l’ex Panico fa una gran cosa, ma lui lo lascia colpevolmente solo.

Chiarello 5. La Lucchese gira bene palla, il Cesena spesso lancia lungo. Risultato: lui si trova preso in mezzo e rimane a guardare. Poi spreca anche le poche palle giocate.

S. Shpendi 6,5. Scalda i guanti a Cucchietti in avvio, poi mette in mezzo la palla per il gol. Giocate mai banali ed anche una traversa. Cosa chiedere di più?

Corazza 5,5. Un colpo di testa poco convinto e null’altro prima dell’intervallo. Nella ripresa ancora meno se non tanto sacrificio per la squadra, ma è un Joker triste.

Bumbu 6. Operaio di centrocampo, getta i suoi muscoli nella contesa e prende anche una traversa, ma a gioco fermo.

Saber 5,5. Prova a portare brio, si incarta da solo in giocate improbabili, con la condizione che sembra non assisterlo,

Mustacchio 6 (foto). Con lui la corsia mancina si accende. La tecnica c’è, la gamba un po’ meno.

Ferrante 5. Solita guerra contro tutto e contro tutti, ma lontano dalla porta. Ingresso inutile.

Andrea Baraghini