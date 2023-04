Bravo Bumbu, Adamo utile, Stiven è tanta roba

Tozzo n.g. Forse aveva in canna la parata del secolo. Non lo sapremo mai, la Vis non tira in porta.

Ciofi 6,5. Fedato è un brutto cliente, lui gli fa capire subito che non è aria e il pomeriggio passa tranquillo

Silvestri 6,5 (foto). Non fa rimpiangere Prestia, sblocca la gara e chiude la porta della difesa. Qualche brivido di troppo quando fa partire l’azione dal basso

Celiento 6. In difesa se la cava con le buone e, più spesso, con le cattive. Rivedibile in avanti quando spedisce alto di testa da zero metri.

Adamo 6. Utile alla causa , sia a destra che a mancina, quando c’è da contenere. Non arriva mai sul fondo e non è da lui. (Calderoni n.g.)

Brambilla 5. Tenero e svagato nel primo tempo, peggiora nella ripresa. Un bel lancio per Corazza l’unico lampo.

Saber 6. Brio e sregolatezza. Quando ha la palla qualcosa succede, nel bene o nel male, a volte dovrebbe scalare una marcia, ma non è nel suo Dna.

Bianchi 5,5. Giusto una comparsata, lontanissimo dall’incidere

Bumbu 7. Corre e sbuffa come una locomotiva a vapore. Non si tira indietro nel contrasto e se la cava anche come suggeritore. Prende un palo in avvio e incassa la standing ovation all’uscita dal campo.

Chiarello 5,5. Si danna l’anima per ridare ordine alla manovra, ma il Cesena ha perso campo e i compagni di reparto non lo aiutano.

Mustacchio 5. Arranca sulla fascia per 45 minuti, Toscano ha pietà e nell’intervallo lo toglie.

Zecca 5,5. Un tiro ciabattato l’unico segnale del suo ingresso. Troppo poco.

S. Shpendi 7,5. Una vera spina nel fianco per la difesa. Quando provano a fermarlo lui è già passato, non segna ma è tanta roba lo stesso

C. Shpendi 6,5. Non è uno da manovra come il fratello, si trova più a suo agio in area, ed infatti, alla prima palla buona, non perdona.

Corazza 6. Cerca spazi su tutto il fronte di attacco. Sfoggia due stop da Champions League, meno bene quando deve finalizzare. Comunque utile.

Andrea Baraghini