Brigidi in evidenza fra i giocatori dell’Under 17

Secondo posto e Massimo Brigidi eletto tra i migliori calciatori del torneo. Si è chiusa così l’avventura al “Maggioni-Righi” per i tre bianconeri (oltre al centrocampista, c’erano anche i difensori Filippo Tamburini e Thomas Zamagni) convocati nella rappresentativa dell’Under 17 di Lega Pro. La rappresentativa guidata dal commissario tecnico Daniele Arrigoni si è arresa solo in finale per 1-0 al Genoa, nella ripetizione della sfida giocata anche nel girone di qualificazione e terminata con il punteggio di 1-1.

Sempre nella prima fase la selezione della Serie C aveva sconfitto per 1-0 la rappresentativa della Lnd Regione Piemonte e pareggiato per 1-1 contro i finlandesi dell’Honka, mentre in semifinale aveva travolto per 5-0 i pari età della Juventus.

Un bel risultato per la squadra ma soprattutto un’esperienza da ricordare per i tre ragazzi cesenati.