Bronchi, festa al ’Savio’

Nella suggestiva cornice dell’ippodromo del Savio di Cesena si è svolta venerdì scorso la serata del ’Gran Premio Bronchi combustibili’. La cena è stata organizzata per celebrare un altro anno di successi raggiunti grazie alla partnership tra l’impresa Bronchi e la multinazionale Totalenergies. Una cena fra amici e soci in affari, una cena fra persone che si stimano e sono soddisfatte di lavorare insieme; e questo è uno dei segreti di questa impresa a carattere familiare. A presentare la serata è stato Alessandro Bronchi, il giovane figlio di Guido Bronchi, che da soli cinque mesi è subentrato in azienda a fianco del padre ma ha già dimostrato di avere ottime idee, capacità d’iniziativa e sta facendosi valere.

Il primo tra i suoi successi è quello della creazione di un ramo dell’azienda che volge lo sguardo decisamente verso il futuro del combustibile: BR Energy per un futuro sicuramente ed auspicabilmente più sostenibile. Alla bella serata del Savio era ovviamente presente anche l’amministratore delegato della Totalenergies, Marco Pannunzio, che collabora a livello locale con l’industria Bronchi già da tre anni per una collaborazione che si sta dimostrando interessante e proficua per entrambe le parti in causa.

La serata è iniziata con un breve saluto da parte dell’ex campione di motociclismo, nonchè gloria locale ma non solo, il forlivese Andrea Dovizioso che ha coinvolto le due società nel progetto ambizioso per la riqualificazione della pista di Monte Coralli a Faenza che è stata teatro di grandi e divertenti imprese motoristiche di tanti assi delle due ruote. La conclusione dell’evento che si ripete come piacevole consuetudine ogni anno, ha visto la premiazione da parte dei rappresentanti delle due imprese del Gran Premio Bronchi combustibili. Per sancire la rassicurante figura di una impresa già da tempo proiettata con fiducia verso il futuro.