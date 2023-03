Bumbu il migliore, De Rose nervoso, Saber arrugginito

Tozzo 6. Incolpevole sul gol, autorevole e senza tentennamenti nelle tre occasioni in cui è chiamato alla parata.

Silvestri 6,5. Neanche gli scatti dei brevilinei avanti eugubini riescono a metterlo in difficoltà, arcigno e tecnico alla bisogna, come sul colpo di tacco per Adamo, prima del cross a Bumbu.

Prestia 6,5. Non vuole essere da meno del cugino con cui costituisce una coppia perfetta, da legare a doppio filo perché insieme sono come il formaggino, voglion dire fiducia.

Mercadante 5,5. La fase difensiva è il suo forte, Spina e Arena le provano tutte, di lì non si passa. Ma quel colpo di testa in solitudine davanti a Di Gennaro grida vendetta, troppo importante per sbagliarlo così.

Adamo 7. Ci mette una ventina di minuti a trovare il cherosene giusto, quando innesta la quinta non ce n’è per nessuno, affetta la difesa umbra con rasoiate e cross al bacio, come quello del gol di Bumbu. (Albertini ng)

De Rose 5. Ancora nervoso, ancora ammonito e quindi molto limitato nella sua proverbiale azione di contrasto. Continua ad essere un problema del Cesena, non una delle soluzioni.

Francesconi 5. Povero ragazzo, gettato sempre in mischia nei buttasù finali, lui che amerebbe giocare di fioretto. Toccherebbe a lui contrastare Di Stefano nel tocco fatale a tempo scaduto. Toccherebbe.

Brambilla 5,5. Non sono le sue partite preferite, soffre l’aggressività che non ti permette di ragionare con calma. Nel primo tempo qualcosa combina anche in ripiegamento, nella ripresa non si vede mai.

Calderoni 5. Arena lo cuoce a fuoco lento prima che riesca a prendergli le misure. Non incide, non galoppa sulla fascia, tenta di combinare un altro pastrocchio con De Rose, se la cava con un’ammonizione.

Celiento 6. Bravo in una difesa che resta l’ultimo lumicino di speranza in una barca che fa acqua.

Bumbu. 7. Con Adamo regge a lungo la baracca, insieme confezionano uno dei migliori pezzi d’autore di questo tribolato periodo bianconero, stop di petto su assist dell’ala, colpo al volo per il momentaneo vantaggio.

Saber 5. Dopo quasi un’ora di gioco Toscano lo inserisce per portare a casa un risultato prezioso e lui parte bene, poi rallenta, perde lucidità e provoca una punizione sulla trequarti a tempo scaduto, da cui nasce il corner per il pareggio.

Ferrante 5,5. Per impegno e abnegazione merita la sufficienza, sul resto meglio tacere. Espulso, non ci sarà con l’Entella.

Corazza 5 (foto). E’ il capocannoniere a cui basta fornire uno straccio di palla che poi ci pensa lui a buttarla dentro. Non pervenuto lui, ma mai rifornito in maniera decente.I

S.Shpendi 5. I difensori umbri lo spengono in fretta.

Daniele Zandoli