Bumbu, Stiven e Pieraccini: anche i giovani al potere

Tozzo 5,5. Per trenta minuti assiste al dominio del Cesena poi sulla punizione di Calamai si lascia sorprendere vicinissimo al proprio palo. Sbriga invece l’ordinaria amministrazione.

Ciofi 7. Chi passa dalle sue parti non vede mai la palla, si spinge qualche volta in avanti senza incidere ma ieri non serviva.

Silvestri 7. Gli tocca il compito di non far rimpiangere Prestia e sia palla a terra che nel gioco aereo non lascia nessuna possibilità agli attaccanti di casa. Nel finale va segnare il gol del cappotto, terza rete per lui e tutte di testa.

Pieraccini 6,5. Debutta in C, gli attaccanti del San Donato non gli guastano l’esordio. Quando serve c’è come al 28’ quando sbroglia una situazione complicata poi non commette errori alla sua prima fra i ’grandi’.

Adamo 7. Inizia con un destro che incenerisce Cardelli poi è ordinato, preciso e continuo nella sua azione. Parte a destra e chiude a sinistra (40’ st David ng).

De Rose 6,5. Buon primo tempo con la solita foga. Peccato per il cartellino giallo,anche per questo Toscano lo toglie nell’intervallo (1’ st Bumbu 7 (foto) entra con la voglia giusta e segna due gol, molto bello il primo.

Bianchi 6,5. Gli tocca il compito di dare solidità in mezzo, non sempre preciso nel palleggio non demerita però al rientro dopo un periodo passato in panchina (30’ st Brambilla 6 confeziona l’ assist per il gol di Silvestri)

Mustacchio 6. Non è ancora al meglio e si vede, inizia con un paio di buone cose poi cala in modo evidente (19’ st Zecca 6 torna dopo alcuni mesi e mette in area almeno due bei cross uno dei quali ben sfruttato da Bumbu)

Saber 7. Costringe al fallo da rigore Enrico Rossi, dà il via all’azione del primo gol di Bumbu, oltre a questo corsa, pressing, sta tornando ai suoi livelli migliori.

S. Shpendi 7. Sfiora il gol col sinistro nel primo tempo, ad inizio ripresa va in slalom e infila di precisione col destro, poi sfiora la doppietta e manda in porta Bumbu: in continua crescita tecnica e fisica.

Corazza 6,5. Nei primi minuti fornisce l’ assist per il gol di Adamo e insacca nel ’sette’ il rigore del 2 a 0. Nell’ area avversaria sa sempre cosa fare (19’ st C. Shpendi 6 entra e prova a mettere la sua firma nella goleada ma nel traffico dell’ area toscana non trova lo spiraglio giusto)

Roberto Daltri