Calcio a 5 - serie A2

Un’occasione persa, buttata via ma presto ce ne saranno altre per blindare i playoff promozione (dalla 2ª alla 6ª classificata) e l’ammissione all’’A2 Elite’ in vigore dalla prossima stagione. Sarebbe stato sufficiente non soccombere a Viterbo contro l’Active Network e quello che è diventato il grande obiettivo sarebbe stato matematico con tre gare ancora da disputare. Invece la Futsal Cesena ha perso 4-3 interrompendo la striscia di 4 vittorie di fila in campionato e subendo le due reti decisive in soli 14’’. Ko comunque meritato in una partita giocata senza quella voglia e intensità agonistica che invece ha caratterizzato i laziali. Agli uomini di Osimani (nella foto), che non hanno confermato il rendimento mostrato contro il Lido di Ostia nella semifinale di Coppa Italia, dovrebbe essere sufficiente vincere sabato alle 17 in casa contro il Città di Massa (penultimo) per raggiungere un traguardo di grande prestigio per una matricola partita per salvarsi. Tre punti nelle prossime tre partite, quattro per essere sicuri, ecco cosa serve quando è difficile fare conti precisi visto che non tutte le squadre hanno lo stesso numero di incontri.

Ora la Futsal è 3ª con otto punti di vantaggio su Roma che però ha un incontro in meno (il 29 marzo ospiterà il Mantova). I capitolini sono settimi (-1 dai playoff) con quattro gare da affrontare, mentre il Mantova sesto ha cinque impegni e l’Active Network Viterbo (5°) tre. Una vittoria in tre gare dovrebbe essere sufficiente in una volata finale dove non mancano turni di riposo e scontri diretti; la Futsal nel rush finale dovrà sfidare in casa il Città di Massa e la Roma per chiudere poi a Ostia. Soddisfazioni anche per l’Under 19 nazionale dove la Futsal è seconda, ha appena battuto Russi (10-1, terzo) e le manca una vittoria per qualificarsi ai playoff.

Leonardo Serafini