Calcio a 5 - serie A2 Elite

Sarà una Futsal particolarmente rinnovata quella che punterà alla salvezza nel nuovo campionato di A2 Elite di calcio a 5. Salutati i tre stranieri Jamicic, Pires e l’uruguaiano Sosa, il club cambierà completamente la batteria puntando sul mercato croato, sloveno, lituano e finlandese che il tecnico Roberto Osimani conosce bene. E’ stata infatti ufficializzata la conferma del mister ma l’accordo per un’altra stagione era stato trovato già lo scorso dicembre. E il tecnico non è sorpreso da tali novità: "La Futsal ha sempre saputo ricrearsi e rigenerarsi. Non è la prima volta che ha cambiato tanto eppure è sempre cresciuta. Ogni anno si alza l’asticella, ci proveremo di nuovo anche se non sarà semplice con le migliori formazioni di A2".

Finito il rapporto anche con Badahi e Hassane, la Futsal ha confermato Montalti, Zandoli, Venturini, rientrerà il 24enne centrale Bonetti che era in prestito all’Imola in B, verrà data fiducia ai giovani Traversari, Nardino e Graziani. Si spera di potere risolvere la situazione di Gardelli, il bomber a breve inizierà a lavorare in un’importante azienda a Bologna e non potrà più garantire il precedente impegno. Ma lui stesso e la società sperano in un ’mezzo servizio’ che sarebbe importante. Motivi familiari pressanti per l’addio all’attività del 35enne capitano Simone Pasolini, il club ne parlerà con il diretto interessato in questi giorni.

A breve il dg Paolo Ionetti spera di concludere per un laterale italiano di 30 anni che ha militato in B e in A2 e che porterebbe esperienza. Si punterà forte sul centrale Nicolò Pieri, elemento di talento arrivato lo scorso dicembre che però non ha ancora reso secondo il proprio valore. In pochi giorni l’intenzione è chiudere per due dei tre stranieri. La società entro metà luglio dovrà iscriversi al nuovo campionato dove l’obiettivo iniziale sarà quello della salvezza.

Intanto torna l’appuntamento che ha avuto successo la scorsa stagione: per tre lunedì alle 19 alla palestra Comadini verranno organizzati stage per ragazzi del ’99 per rinforzare il settore giovanile da sempre fiore all’occhiello della società che sta cambiando molto ma non teme mutamenti. Il passato insegna che la Futsal ha sempre trovato la forza per migliorarsi.

Leonardo Serafini