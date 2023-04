Calcio D Sammaurese, penultimo match interno I giallorossi di Martini ospiteranno il Lentigione

Penultimo appuntamento casalingo per la Sammaurese oggi al ’Macrelli’ contro un Lentigione decisamente bisognoso di punti.

Gli emiliani sono appena due punti sopra la zona playout, in settimana come conseguenza della sconfitta subita la scorsa domenica hanno deciso di cambiare tecnico: via Paolo Beretti, torna Eugenio Benuzzi. Va ricordato che Benuzzi aveva già esordito sulla panchina del Lentigione ma lo scorso ottobre fu colpito da un serio malore e dovette subito lasciare l’incarico.

Marco Martini (nella foto) per questo impegno può contare praticamente su tutti, visti i rientri di Scarponi, Merlonghi e Gaiola che rientra dopo il turno di squalifica.

Nel Lentigione è certa l’assenza del difensore Sabotic per squalifica, per il resto Benuzzi dovrà decidere come schierare la squadra per cercare il massimo in questo finale di campionato: il tecnico ex Ravenna e Forlì solitamente parte dalla difesa a quattro, centrocampo a tre per poi variare l’assetto dell’ attacco. Squadre in campo alle 15, dirigerà Gianluca Li Vigni di Palermo.

Roberto Daltri