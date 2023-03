Calcio virtuale Oggi selezione del team Esport

Oggi pomeriggio la Club House dell’Orogel Stadium ospiterà la giornata di selezione dei giocatori di EaSports Fifa 23 che potranno entrare a far parte del Team eSport del Cesena Fc. Sono trenta gli aspiranti che hanno infatti avanzato la propria candidatura e che oggi metteranno alla prova le proprie abilità con pad alla mano sfidandosi in una serie di avvincenti partite.

La selezione si articolerà in due fasi: la prima vedrà i partecipanti cimentarsi in contemporanea su più piattaforme Playstation 5 ed eleggerà i migliori otto che accederanno a una seconda selezione in cui il torneo proseguirà su un’unica console. L’evento si svolgerà in collaborazione con WeArena Entertainment, il partner scelto da Cesena Fc, che sarà presente con i propri esperti: toccherà a loro, al termine della selezione, individuare i due titolari e la riserva che rappresenteranno il club bianconero durante eSerie C, campionato ufficiale Esport di Lega Pro al via ad aprile. L’evento potrà essere seguito in diretta sul canale Twitch WeArenaLive (https:www.twitch.tvwearenalive) a partire dalle 15.30.