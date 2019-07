Cesena 12 luglio 2019 – L’accordo c’era già ora ecco anche l’ufficializzazione; dal Bologna arrivano in prestito il difensore Brignani e il centrocampista Valencia. Nella scorsa stagione il primo ha conquistato la promozione in B con il Pisa, il centrocampista ha esordito in A. Nato ad Asola (Mantova) il 13 gennaio 1998, dopo 48 gare in tre stagioni con la Primavera rossoblù, Brignani ha debuttato tra i professionisti nello scorso campionato di C con il Pisa contribuendo, con 20 presenze e una rete, alla promozione tra i cadetti della squadra toscana.

Centrocampista colombiano, anche lui classe ’98 (è nato a Suarez il 20 giugno), Juan Manuel Valencia nell’ultima stagione si è spinto dalla Primavera alle porte della prima squadra del Bologna, debuttando in serie A nella gara con l‘Atalanta dello scorso 4 aprile.