Cambiatissima rispetto all’andata ma temibile

In appena quattro mesi, tanti ne sono passati dall’incontro dell’andata, l’Imolese è davvero molto cambiata. Nuova è la proprietà, sono cambiati già due allenatori e il mercato di gennaio ha veramente stravolto la rosa degli emiliani. Anche per questo, ma non solo, capire che squadra si troverà di fronte oggi il Cesena diventa un esercizio di pura autentica magia. Durante la settimana infatti è stato esonerato mister Giuseppe Anastasi che a fine novembre aveva a sua volta preso il posto di Mauro Antonioli. Ora in attesa di capire a chi sarà affidato il duro compito di salvare i rossoblu, oggi in panchina ci sarà Francesco Sintini, che di Anastasi era il vice. Eppure nelle ultime tre giornate l’Imolese non era andata male e aveva raccolto quattro punti; vittoria esterna sul campo del Fiorenzuola, sconfitta interna con l’Entella e pareggio domenica scorsa sul campo della Recanatese.

Ma veniamo al mercato di gennaio che ha portato indubbiamente elementi di esperienza in attacco come Daniele Paponi, un attaccante che ha vestito per un campionato la maglia bianconera e la cui stagione migliore risale a tre anni fa coi colori del Piacenza, e Giacomo Tulli anche lui attaccante di lungo corso le cui ultime stagioni sono state avare di gol. In difesa è stato inserito Rosario Maddaloni (nella foto), difensore centrale, che a Cesena si ricorda sopratutto per la sfortuna che lo ha colpito sotto forma di un infortunio al legamento crociato.

Molte le novità quindi ma non certo in porta dove Gian Maria Rossi, alla sesta stagione di fila con i colori rossoblu, si conferma portiere di affidamento e leader in campo e fuori. Anche capire come l’allenatore di oggi, Sintini, deciderà di schierare la squadra non è per nulla semplice. Esiste però un precedente che ai tifosi del Cesena non farà molto piacere ricordare: due stagioni fa Lorenzo Spagnoli decise di affidare la squadra alla coppia formata da Sintini e Mezzetti e l’esordio dei due avvenne proprio a Cesena con la vittoria dell’Imolese per due a zero con doppietta di Polidori.

Roberto Daltri