Campionato Europeo Orogel al femminile Akela Pal Ferm vince la ‘bella di mezzanotte’

di Paolo Morelli

Davanti a un pubblico straordinario, con tanti ospiti importanti tra i quali spiccava ovviamente (anche per i suoi 211 centrimetri di altezza) il campione di basket serbo, miglior giocatore della Nba americana, Nikola Jokic, Akela Pal Ferm guidata da Antonio Di Nardo e allenata da Gennaro Casillo, ha vinto l’89ª edizione del Campionato Europeo Orogel, corsa-faro dell’estate ippica italiana. Nella ‘bella di mezzanotte’ ha battuto nettamente Bonneville Gifont.

La serata del Campionato Europeo Orogel, iniziata col ricordo di Roberto Andreghetti e Ivano Marescotti, due grandi romagnoli scomparsi di ricente, è stata tutta al femminile: sul palco le madrine Matilde Brandi ed Helena Prestes, in pista nella finale Akela Pal Ferm e Bonneville Gifont. Protagonista la Romagna che si sta risollevando dai disastri dell’alluvione di metà maggio che ha coinvolto pesantemente anche l’ippodromo.

Nella prima prova c’è stata la sorpresa, rappresentata da Bonneville Gifont guidata dal napoletano Antonio Simioli: è andato in testa superando Zola Key e City Lux che partivano all’interno, mentre l’atteso Vernissage Grif non ha fatto una buona partenza ed è stato tenuto in terza ruota da City Lux, col quale aveva duellato (battendolo) a Montecatini il giorno di Ferragosto. In dirittura d’arrivo c’è stata una straordinaria volata di Zola Key che, sorretto dai tifosi arrivati da Modena, dove si allena, e da Correggio, sede della scuderia Quiriniana, e ha rimontato fino al terzo posto dietro a Vesna.

Nella seconda prova Enrico Bellei ha giocato tutte le sue carte andando in testa in partenza e ha camminato forte resistendo agli attacchi di Vernissage Grif; sembrava fatta, ma in retta d’arrivo con grande tempismo è filtrata in open stretch Akela Pal Ferm che Antonio Di Nardo ha lanciato a tutta velocità infilando entrambi gli avversari.

A uscire sconfitto dall’ippodromo del Savio è lo squadrone giallo di Noceto: Alessandro Gocciadoro aveva presentato al via del Campionato Europeo cinque degli undici cavalli partenti, inclusi il favorito Vernissage Grif e il suo rivale Zacon Gio, ma ha raccolto solo il secondo posto.