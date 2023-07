Campioni sotto rete Beach volley, ecco le finali

di Giacomo Mascellani

Cesenatico oggi ospita le finali della tappa del Bper Banca Aibvc Italia Tour. L’appuntamento è alla Beach Arena di piazza Andrea Costa. L’organizzazione è curata dalla stessa Aibvc, l’associazione dei maggiori club italiani di questa specialità, sotto l’egida dell’Asi e con la Beach Volley University come promoter. È stato battuto il record per numero di coppie iscritte, che sono ben 70, e questo è significativo perché la Beach Arena è da sempre un polo che attira tanti giocatori. Dopo il torneo Young, ieri è iniziata la tappa Senior con le migliori coppie maschili e femminile d’Italia che lotteranno per un montepremi totale di 5mila euro. Il tabellone maschile è a 32 coppie e quello femminile a 24. Oggi oltre alle finalissime, per chiudere in bellezza, si disputano anche il torneo L1 maschile e femminile con montepremi da 300 euro per categoria. In campo maschile sono sbarcati a Cesenatico i leader di questa stagione, ovvero Andrea Lupo e Tommaso Casellato, ma le attese magigori sono per la coppia di casa per eccellenza, quella formata da Gianluca Casadei e Marco Caminati, pronti a dare battaglia sui campi dove sono nati e hanno sempre i tifosi al seguito, mentre fra gli emiliani è da seguire il modenese Davis Krumins con Joshua Kessler. Gli organizzatori sottolineano che in campo femminile il livello è altissimo, con le migliori coppie del panorama italiano. Ci saranno anche Leonardi-Balducci, vittoriose nella tappa di Cervia. A caccia del primo successo sono invece le ragazze di casa, Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti.

La partecipazione agli incontri è gratuita e aperta a tutti.