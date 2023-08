Canestri sotto le stelle a San Piero Partecipanti pure dalla Toscana

San Piero in Bagno è andata bellamente a canestro, organizzando con successo la nona edizione del ’Torneo del Pincio Garden 3X3’, che ha visto la partecipazione di ben 150 adulti e di 50 bambini. Quel seguitissimo torneo di basket si è sviluppato in due giornate, venerdì sera col torneo amatoriale, non troppo competitivo, ’Basquenada’, sabato mattina col coinvolgimento di 50 bambini che hanno dato vita a un entusiasmante torneo di minibasket, sabato sera col torneo ’Basket 9° edizione’, diretto dagli arbitri Fip Matteo e Antonio.

L’ottima organizzazione ha visto, anche per 2023, la regìa del presidente Vieri Maria Giunti, con la collaborazione di Andrea Mescolini, Marcello Fedi, Marcello Detti e Andrea Pondini.

Le due serate, durante le quali hanno funzionato a gran ritmo gli stand gastronomici e il bar, hanno registrato la partecipazione e il tifo di circa 1.000 spettatori.

A entrambe le giornate hanno partecipato ragazzi di Bagno di Romagna, San Piero, della Val Bidente, Arezzo, Cesena, Sansepolcro e Sarsina. C’è stato l’attivo e fattivo supporto della Pro Loco di San Piero, che ha fornito tavoli e materiali necessari, che i promotori del torneo ringraziano sentitamente.

Ringraziamenti anche a tutti gli sponsor, al fotografo Massimo Schiumarini, Lamberto Bignami, Associazione Soundido, Giorgia Castagnoli, a Christina Solfrini.

Il torneo amatoriale ’Basquenada’ è stato vinto dai BDR, mentre i campioni 2023 del ’Pincio Garden 3X3’ sono gli ’Atletici ma non troppo’con Leonardo Berardi e Lorenzo Basini di San Piero, Samuele Marcantoni e Riccardo Pratesi di Arezzo. Anche il ’Torneo 2023’ ha dimostrato la grande passione dei giovani di Bagno di Romagna per la pratica del basket, che conta circa 200 ragazzi, allenati da Maurizio Antonini, Andrea Mescolini, Matteo Nuti e Matteo Guidi.

Gilberto Mosconi