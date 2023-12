Castorri: "Opportunità per fare rete tra club"

Anche l’assessore allo sport del Comune di Cesena Chrstian Castorri guarda con attenzione al contenuto – e soprattutto alle future implicazioni legate alla riforma che coinvolgerà l’intero settore sportivo italiano: "Lo sport nella nostra città è diventato a tutti gli effetti un servizio – è la sua analisi – Lo dimostra il fatto che tre bambini su quattro sono iscritti a un’associazione sportiva. Per questo abbiamo il dovere di recepire la norma come un’opportunità per meglio strutturare un mondo - quello sportivo - che fino a oggi è stato tenuto brillantemente sulle spalle del volontariato e dell’associazionismo sportivo. Dobbiamo lavorare - pubblico e privato insieme - per non perdere quel volontariato, anzi per valorizzarlo nell’ambito delle nuove disposizioni della norma".

Il tema resta ovviamente quello dell’avvicinamento alle nuove disposizioni, che rappresenta la fase più critica per club che in certi casi da decenni si sono strutturati in maniera radicalmente diversa rispetto all’orizzonte che si profila ora.

"Non c’è più tempo per aspettare a mettere in pratica una fase di sintesi – riprende Castorri - lavorerò fino all’ultimo giorno del mio mandato per trovare punti d’incontro fra associazioni, partendo da quelle della stessa disciplina, allargando però anche a possibili collaborazioni fra ambiti diversi, magari per area sportiva. Faccio due esempi: siamo sicuri che sia ancora il tempo di 15 associazioni che in una città promuovono calcio? E lo stesso ragionamento potrei farlo per altre discipline. Secondo me, no. Quindici difficoltà gestionali devono diventare una grande opportunità. Il secondo esempio è questo. In zona Ippodromo abbiamo 7 grandi impianti all’interno dei quali viene praticata una decina di discipline sportive: qui è semplice trovare punti d’incontro rispetto ai servizi per esempio di segreteria, custodia e trasporti. Ottimizzando risorse e risultati".

Luca Ravaglia