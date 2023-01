Cavalluccio a Sassari senza tifosi?

Mettiamola così: fosse stata una trasferta più vicina ci sarebbe stato da mordersi le mani, così invece... A seguito infatti degli scontri di domenica fra i tifosi del Napoli e della Roma, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha ritenuto di dover rinviare alle valutazioni del Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) ’l’adozione delle necessarie misure a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica’ su alcune gare in programma nelle prossime domeniche fra cui Torres-Cesena. Questo vuol dire che non ci sarà nessuna trasferta a Sassari per i tifosi bianconeri intenzionati ad andare a seguire la squadra.

Manca ancora l’ufficializzazione che, attesa nella giornata di ieri, a questo punto verrà comunicata oggi, ma la decisione è stata presa. Quindi vendita di biglietti sospesa e, nel caso di stop alla trasferta, i tagliandi già acquistati (che non erano comunque pochi) verranno annullati e i titolari rimborsati. Difficile, o almeno complicato, che questo avvenga a coloro che avevano già acquistato il biglietto aereo o quello del traghetto.