Cavalluccio ancora al lavoro sul campo Oggi partitella in famiglia a porte chiuse

Sta ovviamente continuando la preparazione dei bianconeri che lavorano per mantenere il motore acceso e a pieni giri in vista della fase finale - e decisiva - della stagione. Quella dei playoff, che però il Cavalluccio dovrà attendere ancora a lungo, dal momento che il primo incontro è in programma sabato 27 maggio. Dunque ieri al Centro Rognoni è andata in scena luna nuova seduta. Dopo una riattivazione muscolare eseguita prima a secco e poi col pallone, Bianchi e compagni hanno svolto un lavoro atletico sulla rapidità che ha anticipato la partitella finale. Questa mattina i ragazzi di mister Toscano si alleneranno invece all’Orogel Stadium dove, a porte chiuse, saranno impegnati in un test in famiglia.