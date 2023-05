Cavalluccio ancora ko L’Udinese esulta 3-1

Una falsa partenza in avvio di ripresa condanna il Cesena alla sconfitta sul campo dell’Udinese nella trentunesima giornata del campionato Primavera 1 . Eppure la gara si era messa bene per i ragazzi di mister Ceccarelli che già al 10’ avevano messo la testa avanti grazie alla rete di Giovannini, ma dopo l’intervallo sono stati i bianconeri di casa ad alzarsi meglio dai blocchi realizzando tre reti nello spazio di undici minuti, tra il 47’ e il 58’, che di fatto hanno chiuso la gara. Le speranze del Cavalluccio di rientrare in gara sisono spente definitivamente alla mezzora sul palo che ha detto no alla conclusione di Denes.

Il Cesena tornerà in campo martedì alle 15 per il turno infrasettimanale, ospitando l’Empoli.