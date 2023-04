Cavalluccio in campo il 27 maggio Una follia questi 33 giorni di pausa

Il Cesena tornerà in campo sabato 27 maggio per la gara d’andata in trasferta dei quarti di finale e mercoledì 31 affronterà il ritorno in casa al Manuzzi. "Il Consiglio direttivo della Lega Pro informato del deferimento da parte della Procura federale a carico del Siena e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale federale nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della giustizia sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022-23 alla data dell’11 maggio 2023. Il Consiglio direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi".

Il comunicato è chiaro e non lascia spazio a dubbi. D’accordo, non si poteva agire in altro modo e la Lega Pro ha fatto tutto il possibile: tutto vero, ma è un abominio da un punto di vista sportivo che - limitandoci a loro - le terze nei tre gironi (Lecco e Vicenza nel gruppo A, Entella nel B e Pescara nel C) ed ovviamente le seconde (Pordenone nell’A, il Cesena nel B e il Crotone nel C) debbano rispettivamente aspettare per scendere in campo 24 e 33 giorni. E’ pura follia. Le terze disputeranno le loro prime gare giovedì 18 maggio in trasferta e lunedì 22 in casa, mentre Pordenone, Cavalluccio e Crotone si riaffacceranno in campo sabato 27 maggio in trasferta e mercoledì 31 maggio in casa: due gare decisive dopo non averne disputate di ufficiali per ben 33 giorni. La consolazione è che le sei, giorno più giorno meno, si trovano tutte sulla stessa barca con condizioni analoghe (nella foto Toscano). Questo però non cambia lo stato dell’arte: non si poteva agire diversamente, ma lo scenario è decisamente sconsolante e avvilente.

Stefano Benzoni