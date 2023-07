Cavalluccio, la verità di Sebastiano Rossi "Nel club c’è chi non vuole il bene del Cesena"

di Daniele Zandoli

Seba non ci sta. La sindrome del traditore della patria proprio non la vuole perché si sente bianconero e non ammette che il suo amore eterno per il Cavalluccio sia messo in discussione. Per testimoniarlo non sceglie una sede anonima o una comoda sdraio in riva al mare. No, lo dichiara davanti alle telecamere di Teleromagna presso la sede della emittente televisiva, rispondendo alle domande dei cronisti. Lo spunto? Uno striscione apparso nei giorni scorsi in cui i tifosi gli addebitavano colpe, assieme ad Agostini e Scalabrelli.

"Fin dalle mie origini sono bianconero dentro". Sebastiano Rossi comincia così la sua filippica difensiva. "Ho indossato quella maglia dall’età di 12 anni. Con altri abbiamo creato il mito del Cesena, col primo scudetto tricolore Primavera agli ordini di Arrigo Sacchi e poi il Cesena di Bolchi, dello spareggio di San Benedetto, i due anni di serie A prima di passare al Milan. Ma anche in rossonero il mio cuore era qua perché nutro un grande amore per Cesena e per il Cesena di cui sono il primo tifoso. Mi spiace di essere stato messo in mezzo a una storia non giusta". Il preambolo non fa una piega.

Riparte. "Non ho mai chiesto il rinnovo del contratto, ho firmato un anno per vedere con chi avevo a che fare, per rispondere a chi mi chiedeva. A mia volta ho chiesto, senza ricevere mai risposte. Quindi ho preso le distanze perché non ho visto chiarezza".

In primis occorre capire quale fosse il ruolo di Seba nel Cesena perché non sempre è stato chiaro. "Io ero il responsabile dei preparatori dei portieri, dalle giovanili alla prima squadra e quindi non sono mai stato responsabile delle scelte operate". E questo è un primo concetto chiaro, giusto per non subire processi immeritati. Passiamo a Flavoni: perché è stato sostituito e perché pensare a una scelta non condivisa da tanti come quella di Scalabrelli? "Flavoni se n’è andato per divergenze con lo staff tecnico. A quel punto la società mi ha chiesto di proporre alcuni profili dato che ne conosco tanti, ne ho proposto tre ed è stato scelto Scalabrelli. Anche per un fatto economico, abitando a Cesena poteva chiedere meno. Ha senso averlo scelto? Scalabrelli è bravo e mi spiace ciò che è poi successo. Condannato per vicende che non conosco".

L’errore marchiano di una stagione buttata via è stato con Minelli. Cos’è successo? "Quando giocavo, mi guadagnavo la pagnotta in campo, lavorando a testa bassa e zitto. Non so cosa sia successo con Minelli, deriva da scelte iniziali. Probabilmente pensava di poter giocare titolare e poi invece all’esordio toccò a Lewis". L’accusa a lui è di aver assecondato quella scelta inaspettata, col debutto da titolare alla prima di campionato dell’inesperto Luca Lewis, figlio del co-presidente Robert. "Scelse il mister, non avevo voce sulle scelte dei giocatori – ha tagliato corto – se la prendono con me perché sin dall’inizio non c’è stata chiarezza sul mio ruolo. Quel debutto è stata una sorpresa anche per me, una scelta azzardata che ha portato malumori, ma non è colpa di Luca se il Cesena non è andato in serie B. Ha qualità, deve fare esperienza giocando, avevo fatto un programma di inserimento che la società non ha rispettato".

Parole di rispetto per Aiello. "E’ negli Stati Uniti, ma è vicino al Cesena, dovrebbe essere qui più spesso". E anche per Toscano. "E’ riuscito a formare un gruppo, si impegna molto, spero possa fare carriera". Non per Agostini. "Non ho avuto un gran rapporto lavorativo con lui, non lo sento da un pezzo, mi è dispiaciuto che non mi abbia chiamato, alla fine ognuno si rivela per quello che è". Non rompe i ponti però. "Potrei ancora dare un contributo a questa società mi farebbe piacere, non con persone che non hanno voluto il bene del Cesena dove sono mancate sicurezza societaria, tranquillità e trasparenza. Spero che questa squadra possa vincere tanto".