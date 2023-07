Cavalluccio, movimenti soprattutto in uscita Con i bagagli Minelli, Brambilla, Zecca e Udoh

Matteo Pisseri della Triestina dovrebbe essere il primo - in ordine di tempo - portiere che arriverà a vestire la maglia del Cesena. Sarebbe non il titolare ma il portiere di riserva, mentre il vero numero 1 è un nome ancora avvolto dal segreto ma comunque non distante. D’altronde il Cesena cambierà la batteria dei portieri la cui scarsa affidabilità è stata tra le cause principali della fallita promozione. Ad Andrea Tozzo il contratto è scaduto il 30 giugno, saluti senza rimpianti. Più complicata la situazione di Luca Lewis che ha il contratto fino a giugno 2025 essendogli stato prolungato qualche tempo fa. Al di là di ogni altra considerazione, si è dimostrato inadeguato per il Cesena e non resterà in bianconero. Dovrà quindi essere piazzato, di recente è stato offerto a Pesaro, al Fano e al Pontedera, difficile però perché ha anche un contratto pesante per un giovane portiere che non ha dimostrato ancora nulla: 70mila euro.

Minelli andrà al Feralpisalò. Intanto si sta allontanando quello che era il principale obiettivo della società bianconera; Giacomo Venturi tra i protagonisti della promozione della Reggiana è svincolato ma dovrebbe raggiungere a Vicenza l’ex tecnico granata Aimo Diana. Improba la strada che porta a un portiere importante in B come Giacomo Poluzzi che dopo un buon campionato nel Sudtirol ha altri due anni di contratto a Bolzano e se dovesse decidere di scendere in C ha importante l’offerta della Spal.

Oltre a quello di Pisseri, 32 anni il prossimo 21 novembre, l’altro nome emerso nella giornata per il Cavalluccio è quello del centrocampista sloveno Enej Jelenic, 31 anni il prossimo 11 dicembre, svincolato e l’anno passato al Padova.

Al momento rispetto alle entrate, che pure ci saranno, nel mercato del Cesena prevalgono le uscite. Zecca giocherà nella Torres, Udoh verrà mandato in prestito in C, mentre dovrebbe partire anche Alessio Brambilla, direzione serie B in una di queste tre squadre: Cremonese, Pisa e Venezia. I due club sarebbero già d’accordo, ora va convinto il giocatore.

Su Stiven Shpendi, che molto probabilmente se ne andrà ma che al momento non è certo una priorità per i club di A, si sono mossi Empoli, Sassuolo e Lecce. L’impressione è che l’affare si farà ma fra almeno un paio di settimane dopo che i club di A hanno riempito tutte le loro caselle più importanti.

Il Cesena manderà in D o in C diversi suoi giovani per farli giocare: su tutti i due portieri Pollini e Galassi, ma anche i vari Francesconi e Lepri. Il tutto però, almeno all’apparenza, senza avere ancora scelto il nuovo responsabile del settore giovanile.

a.b.