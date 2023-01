Cavalluccio, per il centrocampista offensivo l’obiettivo è il 2001 Romeo Giovannini

Anche se il responsabile dell’are tecnica del Cavalluccio, Massimo Agostini, ha dichiarato al nostro giornale che al mercato il club cesenate comincerà a pensare da lunedì e che fino a quel momento l’attenzione e la concentrazione saranno (giustamente) tutte incanalate verso il derby contro il Rimini, le prime mosse, i contatti iniziali, approcci ed abboccamenti sono già iniziati. Infatti la sessione invernale di mercato potrebbe registrare presto i primi movimenti in casa bianconera. Il Cavalluccio è a caccia di un centrocampista con caratteristiche offensive ed il nome caldo è quello del classe 2001 (è nato il 28 settembre a Savona) Romeo Giovannini del Modena. Trattativa bene avviata con il Cesena in vantaggio su altre squadre interessate all’ex Carpi come Pescara e Pontedera. L’unico ostacolo sono i tempi: il Modena vorrebbe trattenere il giocatore fino al rientro dall’infortunio di Tremolada, previsto fra la metà e la fine di gennaio, mentre il Cesena vorrebbe chiudere la trattativa in fretta anche per evitare sorprese mai da escludere dell’ultimo momento.

Se i discorsi su Giovannini dovessero arenarsi l’alternativa potrebbe essere un altro modenese, Nicola Mosti anche lui come Giovannini poco impiegato dal tecnico dei ’Canarini’ Attilio Tesser. Dal mercato inoltre potrebbe arrivare anche un esterno offensivo: in questo caso si fanno i nomi di Valente del Palermo e di D’errico del Bari, giocatori che però hanno tante richieste anche in B e quindi di difficile acquisizione. Insomma, come capitato nel mercato estivo e come è inevitabile che succeda per società ambiziose come è il Cesena, il ds Stefanelli si sta muovendo su più tavoli: le idee e gli obiettivi del club sono chiari, ma bisogna sempre essere pronti a cambiare bersaglio e a muoversi in un’altra maniera.

In uscita dalla Romagna Ivan Kontek che è vicinissimo al Foggia, che lo vorrebbe in prestito mentre il Cavalluccio sarebbe più propenso a cederlo a titolo definitivo. Una volta definita l’uscita del difensore croato il Cesena accelererebbe per l’arrivo di Giuseppe Loiacono dalla Reggina, altro pupillo del tecnico Domenico Toscano. Anche per il portiere Stefano Minelli (in questa stagione mai impiegato) sembra essere arrivata l’ora dei saluti con il Perugia come probabile destinazione. E il Cesena a questo punto sarebbe di nuovo a caccia di un portiere disposto a fare anche il dodicesimo visto che Tozzo sembra essersi guadagnato i galloni di titolare e la fiducia del tecnico.

Andrea Baraghini