C’è una sfida anche nel tifo Ma qui prevale il Cesena

L’obiettivo fuori dal campo, ma può influire anche su chi gioca, è quello lunedì sera nel big match contro la Reggiana di superare le presenze all’Orogel Manuzzi dell’8 gennaio scorso quando i presenti nel derby Cesena-Rimini sono stati 14063. E le possibilità del sorpasso sono più che mai concrete.

Intanto secondo i dati raccolti dal sito ‘StadiaPostcards.com il Cesena è nettamente in testa nel proprio girone come pubblico nella gare casalinghe ribadendo una passione che ha radici antiche. Considerando le 13 gare disputate finora gli spettatori sono stati in tutto 107.641 con la media particolarmente sostenuta di 8280 a gara. Nettamente staccata, anche se la valutazione è considerata su 12 gare, la capolista Reggiana; 64.474 presenze per una media di 5373. Per onore di cronaca aggiungiamo che nel match mancante in questa graduatoria, Reggiana-Gubbio di lunedì sera i paganti erano 845 e gli abbonati 4335, non cambia quindi lo strapotere bianconero a livello di tifoseria.

Per restare alle squadre che occupano i primi posti in campionato, l’Entella è a quota 15820 in 14 gare, 1130 la media, l’Ancona 37168 in 13 partite, media 2858, il Gubbio 14786 in 13 gare media 1137. Dando uno sguardo anche ai vicini di casa del Rimini i dati non sono male considerando una piazza che a livello calcistico non può certo essere paragonata a Cesena o a Reggio Emilia: 38725 spettatori in 13 gare, 2979 la media. Per capire come si viaggia normalmente in serie C registriamo i dati di presenze nell’ultima giornata disputata: Imolese-Cesena 1311 spettatori, Fermana-Ancona 2000, Pontedera-Carrarese 509, Lucchese-Recanatese 754, Vis Pesaro-Rimini 1481, Alessandria-Tavarnelle 315, Montevarchi-Fiorenzuola 301 spettatori.

E’ l’ulteriore conferma che Cesena calcisticamente è un altro mondo, con una tifoseria d’altissimo livello come entità e passione. Lo stesso sito si addentra anche nei numeri per quanto riguarda i tifosi in trasferta che ribadiscono il primo posto dei bianconeri anche se appena sopra la Reggiana: Cesena 4959 in totale in 12 gare (esclusa Imola dove erano circa 700) con una media di 413, a un filo la Reggiana 4954 sempre in dodici partite, al terzo posto Ancona con 4740 in 13 gare e media di 364 ogni volta. Riscontri che testimoniano come la tifoseria del Cesena con la C non centri proprio nulla ma non è certo una novità. E lunedì sera ci sono tutte le prerogative per stabilire sugli spalti un altro record stagionale made in Cesena.