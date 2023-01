Ceccarelli: "Io ci credo, possiamo salvarci"

Domani alle 11 al centro sportivo ’Romagna Centro’ di Martorano la Primavera allenata da Giovanni Ceccarelli affronterà l’Udinese in un vero scontro diretto di fondo classifica: il Cesena è ultimo con 4, punti l’ Udinese penultima con 5. La zona playout, le ultime due retrocederanno direttamente, dista otto punti.

Ceccarelli, previsioni?

"Sarà una gara davvero importante, ho detto ai ragazzi di non avere paura e di giocare con coraggio".

E magari evitare gli sbandamenti costati caro con la Sampdoria.

"Dopo essere andati all’intervallo in vantaggio, abbiamo avuto un vero blackout; ci manca un pizzico di personalità e anche esperienza. Siamo davvero molto giovani".

Le occasioni non mancano, ma fate fatica a segnare.

"Le ho provate tutte: le due punte, poi i tre attaccanti, due attaccanti con un rifinitore dietro, mi sono chiesto anche cosa magari mi sfuggiva e cosa potevo fare, ma di fatto ci mancano quelle caratteristiche che servono per fare gol. E’ questo che fa arrabbiare, perché a parte pochi casi abbiamo giocato alla pari con tutti".

Vi siete fatti una idea chiara sul campionato e da qui in avanti bisogna correggere gli errori.

"I margini di tempo ci sono e io ci credo: quando andiamo fuori spesso raccogliamo complimenti dagli addetti ai lavori che ci dicono che stiamo lavorando bene. I risultati non arrivano a volte per errori individuali più o meno gravi. Va detto poi che anche i ragazzi che sono arrivati dalla Roma o da altre società di serie A venivano dalla Under 18, che è una formazione sperimentale e anche loro non avevano conoscenza di questo campionato. Adesso siamo arrivati al massimo livello: noi, esporessione di una società di serie C ci confrontiamo con la Roma, il Milan e la Juventus. L’importante è restare fra la Primavera 1 e 2, nel calcio che conta".

La vostra è stata una scalata molto rapida. Forse ora lo state pagando?

"Prima del campionato scorso, non sapevo bene cosa andavamo ad affrontare, ma all’inizio di questoun’idea l’avevo già più chiara vista l’importanza delle squadre che affrontiamo e gli investimenti che le società possono destinare al settore giovanile".

Guardando al passato non si può non tenere conto dei ragazzi inseriti nella rosa della prima squadra.

"Sono contento che i fratelli Shpendi, Francesconi, Pollini e Pieraccini siano stabilmente in prima squadra e a volte trovino anche spazio per giocare: vuol dire che abbiamo formato giocatori validi mentre per altre società vedo che i loro ragazzi li trovi in distinta ma non entrano mai in campo. Spero che il Cesena ’dei grandi’ raggiunga il suo obiettivo: a cascata ci sarebbero grandi benefici anche per noi"

Roberto Daltri