Cena coi pionieri della Futsal

Le origini del calcio a 5 a Cesena sono state ricordate in una serata speciale dai pionieri di questa disciplina al ristorante il ‘Portico’. Così sono sfilati i ricordi di quando agli albori degli anni novanta debuttò sulla scena il Cesena Calcio a Cinque con il presidente Massimo Pedrelli e l’allenatore Daniele Magnani. Il sodalizio cambiò poi proprietà e arrivò fino alla A2 e per una stagione in A1 con il patron Paolo Para. Nel 2000 il discorso venne portato avanti con la nascita della Futsal Cesena (presenti i fondatori Ceccarelli, Moretti, Pieri ed Ercolani). La riunione è stata anche l’occasione per ricordare due grandi amici, scomparsi prematuramente, che tanto hanno dato al calcio a 5 e allo sport cesenate, Pino Scatassi e Paolo Paganelli al quale è stata di recente intitolata la palestra dove gioca la Futsal. Alla serata si sono così riabbracciati Stefano Ceccarelli, Marco Zanoli, Massimo Pedrelli, Michele Fantini, Andrea Moretti, Paolo Pieri, Luciano Lontani, Rudi Sarti, l’allenatore Francesco Di Fabio che è stato sulle panchine di entrambe le società, Lorenzo Amadori, Rosario Massa, Gianni Rovereti, Giuseppe Antonazzo, Marcello Ercolani e i dirigenti Gori e Valentini.