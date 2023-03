Cesena 2005, a Reggio Emilia arriva la sconfitta Ora l’imperativo è battere in casa Calderara

Rammarico per la Cesena Basket 2005 che nella settima giornata del girone playout che mette in palio la permanenza in serie D, è stata costretta ad arrendersi di misura (70-66) in casa della Torre Reggio Emilia. Per i biancazzurri è il secondo ko, che fa da contraltare ai 5 successi ottenuti e ai 4 punti già in cassaforte fin sui blocchi di partenza, perché frutto delle due vittorie contro Riccione arrivate nella prima fase del torneo.

Cesena coi suoi 14 punti è ancora in vetta, ma ora la classifica sta cominciando ad accorciarsi e, con cinque gare ancora da giocare, è troppo presto per rallentare e cominciare a fare conti sull’amministrazione del vantaggio. Servirà dunque rifarsi subito, a partire dalla gara interna di sabato prossimo contro Calderara.