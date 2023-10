Cesena 2005, bilancio agrodolce. Bene gli under 15, under 17 ko La scorsa settimana gli Under 19 hanno perso contro l'Aics Forlì, mentre gli Under 15 hanno vinto con ampio margine contro la Scuola Basket Ferrara. Bene Pezzi e Foschi per gli Under 19, difesa aggressiva e tanta lotta sotto le plance per gli Under 15.