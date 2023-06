Cesena 2005, coach Solfrizzi lascia Vandelli in prima fila per sostituirlo

Emiliano Solfrizzi non è più l’allenatore della prima squadra della Cesena Basket 2005, compagine che aveva guidato alla salvezza nel campionato di D passando dal girone dei playout, dominato con un crescendo di vittorie: "E’ stata una decisione sofferta e presa con parecchio dispiacere - ha commentato il tecnico - perché a Cesena ho passato due anni molto intensi e gratificanti. Ho trovato una società seria e organizzata, con persone splendide, che sono diventate subito amiche e che mi hanno fatto stare bene fin da subito. Rinunciare ad una situazione del genere si può fare solo se c’è qualcosa di più importante e in questo momento c’è una bimba di poco più di un anno che voglio vedere crescere da vicino, con la quale voglio passare questi momenti che sono tra i più belli per una famiglia e che non voglio rimpiangere di aver perso stando troppo lontano da casa. Questo mi costringere a lasciare Cesena e trovare una soluzione vicino a casa".

La società capendo la scelta dell’allenatore, esprime il suo dispiacere per l’interruzione di un rapporto che è stato proficuo e avvincente e che sarebbe proseguito. Il club biancazzurro è dunque al lavoro per individuare il successore di Solfrizzi, che potrebbe essere annunciato a breve, magari pensando a una soluzione interna. Il nome in prima fila è quello di Marco Vandelli, nome noto della pallacanestro cittadina e vice allenatore di Emiliano Solfrizzi.

l.r.