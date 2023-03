Cesena 2005, è la strada giusta

Altra trasferta, altra vittoria per la Cesena Basket 2005 che nel campionato maschile di serie D continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica della puole salvezza e stacca di 4 punti la seconda, in attesa dei risultati di questo fine settimana che completeranno il turno. Dopo appena tre giorni dal successo ottenuto a Parma, i romagnoli si sono infatti imposti anche sul campo di Castel San Pietro con un 85-80 ottenuto al termine di una partita sudatissima e finita dopo un tempo supplementare disputato contro una squadra attrezzata e solida, che ha dominato le plance catturando addirittura 23 rimbalzi offensivi, ma che alla fine è stata costretta ad arrendersi ai biancazzurri. Successo importantissimo per Cesena che ha anche riabbracciato, dopo 10 mesi di stop, Jacopo Santoro, tornato tra i convocati e finalmente giunto alla fine del suo lungo calvario.