Cesena 2005, il debutto è ottimo Supera Reggio Emilia e va in testa

Ottimo debutto nella seconda fase del campionato di basket di D per la Cesena Basket 2005 che liquida 75-52 (20-19, 39-32; 60-48) Reggio Emilia, che si era invece presentata sui blocchi di partenza con 2 punti all’attivo.

Coach Emiliano Solfrizzi mette in campo una formazione concentrata e lucida che logora gli avversari, arrivati alle corde nell’ultimo quarto (solo 4 punti a referto). Se la prima metà si rivela abbastanza equilibrata, già sul finire del secondo parziale Reggio Emilia si trova a inseguire i padroni di casa che arrivati al + 10 a pochi secondi dalla sirena, vedono il margine ridotto in extremis a + 7 dalla tripla di Canuti. Dopo 20’ di sostanza di Balestri dentro l’area e di tutti i piccoli dal perimetro (menzioni speciali per Panzavolta e Piazza), arriva la spallata decisiva concretizzata dalle buone percentuali da oltre l’arco, con un piccolo recupero a fine terzo quarto grazie a Davoli e Cantergiani.

Nell’ultima frazione Cesena continua a spingere e allargare il solco. I 2 punti, aggiunti ai 4 che la formula le aveva assegnato per le due vittorie nella prima fase su Riccione, la portano al comando con 6 punti, consentendole di affrontare con serenità le prossime sfide salvezza.

Cesena Basket 2005: Rossi 10, Piazza 20, Dalmonte, Panzavolta 13, Ricci 5, Pezzi 8, Sanzani 3, Sangiorgi, Scarpellini 3, Balestri13. All. Solfrizzi.

Luca Ravaglia