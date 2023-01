Cesena 2005 pronta per la seconda fase

La Cesena Basket 2005 ha chiuso la prima fase del torneo di D perdendo 71-66 con l’International Imola, ma la sconfitta è ininfluente per la squadra di coach Emiliano Solfrizzi che ha capitalizzato al meglio le vittorie ottenute finora contro le dirette concorrenti. Ora si tornerà in campo il 28 e 29 gennaio, quando inizierà il secondo gruppo a otto squadre che Cesena condividerà con Riccione. I biancazzurri hanno vinto entrambi gli scontri direttiti e partiranno già da quota 4, affrontando in andata e ritorno le rimanenti sei squadre. Così arriveremo ad aprile. Finita la seconda fase, le prime quattro saranno salve, le ultime due retrocederanno mentre 5ª e 6ª disputeranno un playout 2 su 3, con la perdente che scenderà. La Cesena 2005 avrà quindi un prezioso ‘tesoretto’ da capitalizzare al massimo.