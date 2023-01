Cesena 2005, record di giovani

La ‘Cesena 2005’ è formata da un’ossatura che da 40 anni si occupa di far crescere e maturare giovani atleti, sul campo da basket e forse soprattutto in quello della vita. Proprio per questo gli epiteti offensivi rivolti a Thomas Calegari da un gruppetto di ragazzi in tribuna nel corso della gara di serie D contro Riccione dello scorso fine settimana, rappresentano una pagina spiacevolissima che il club vuole cancellare in fretta. Fin da subito erano giunte le scuse ufficiali del sodalizio all’atleta e ora la Cesena 2005 torna sul tema: "Lo sport – commenta il gruppo dirigenziale – deve insegnare prima di tutto valori e principi che devono accompagnare nella vita quotidiana. Non ci è mai interessato vincere a ogni costo, la nostra storia quarantennale parla da sola e indica che il rispetto è sempre e comunque la priorità. Partendo dal ruolo cruciale che ha l’avversario. Perché senza all’avversario non hai nessuno con cui giocare. L’avversario lo affronti in campo al massimo delle tue capacità e nel farlo costruisci un rapporto che può durare anche anni e che diventa di amicizia e rispetto reciproci. Per questo i ragazzi responsabili degli epiteti sono già stati convocati e messi davanti alla realtà dei fatti. Potrebbero essere sospesi, ma di certo episodi del genere non verranno più tollerati".

La galassia della 2005 è vastissima, a testimonianza del fatto che le famiglie continuano a dare fiducia al metodo educativo e tecnico. "Quest’anno abbiamo registrato un boom di iscrizioni. Storicamente si attestavano attorno alle 400, ad oggi invece ne abbiamo 436 (224 minibasket) e purtroppo ad alcuni ragazzi abbiamo detto di non avere più posto in gruppi strapieni: forse è il record societario". Non solo quantità, perché i risultati si vedono anche sul campo: "Le nostre squadre ottengono sempre gratificanti risultati, come dimostra la vittoria del torneo Under 17 Silver dello scorso anno e l’eccezionale piazzamento (sesti in Regione) dello stesso gruppo nell’Under 16 Gold. Siamo iscritti a 17 campionati e a fine stagione supereremo le 400 partite ufficiali. Più i tornei, compresi quelli all’estero: a Pasqua andremo a Vienna".

Luca Ravaglia