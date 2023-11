Cesena 2005 vittoria da brividi. Espugnato il campo di Verucchio

Corroborante vittoria per la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha espugnato di un punto, 82-83 (16 – 22, 33 – 41, 52 – 64) il campo di Verucchio al termine di un match vissuto a tutta adrenalina.

La partita. Sanzani mette il primo canestro, poi segue la tripla di Piazza per il primo vantaggio cesenate che non sarà più recuperato dagli uomini di casa, imprecisi e disattenti già dalle prime battute. Cesena va in crescendo, col vantaggio che nel secondo quarto arriva alla doppia cirfra grazie al canestro da 3 di Rossi che vale il 24-34, ma che di certo non chiude l’incontro.

Dopo l’intervallo lungo la partita sale di intensità econtestualmente aumenta la tensione sul campo. Verucchio si getta in unagrintoso tentativo di rimonta, favorito dai cinque falli di Rossi e Panzavolta. Piazza rilancia Cesena (72-64), ma prima Mussoni e poi la tripla di Zannoni riportano Verucchio a -3.

Sanzani, Santoro e Piazza confezionano un mini parziale di 8-2 che va a siglare l’80- 71 a meno di 3 minuti dal gong, ma è ancora Zannoni a giganteggiare (tripla e canestro del –5) prima di due liberi a bersaglio di Santoro per il nuovo + 7: 83-76.

Ultimo minuto da infarto con il pressing di Verucchio che paga e Filippo Guiducci che appoggia due comodi lay up per il rocambolesco –1. Ancora pressing e fallo su Domeniconi che però dall lunetta non concretizza.

L’inerzia a quel punto pare cambiare, sorridendo a Verucchio, ma Zannoni stranamente fa da sponda per Mussoni che subisce fallo e va in lunetta a poco più di un secondo dal gong. Sbaglia il primo e mette il secondo, ma il punto viene annullato per invasione di Mazzotti.

Furibonde proteste di tutto l’entourauge di casa per la decisione (errata) che fa infuriare soprattutto Mazzotti, sanzionato con un secondo fallo tecnico e dunque viene espulso dal campo.

La lunghissima e concitata protesta non sposta la decisione arbitrale che fa riprendere il gioco con un tiro libero per il tecnico sanzionato (errore di Piazza) e la rimessa che Cesena esegue praticamente sul suono della sirena finale senza alterare il risultato: 82-83.