Cesena A Gubbio attento all’ex Mercadante

Dopo aver liquidato la Carrarese, il Cesena trova sulla sua strada un’altra formazione che non ha mai nascosto l’ambizione di voler vivere una stagione da protagonista. Il Gubbio in estate si è rinforzato attingendo anche dal serbatoio bianconero. In rossoblù sono approdati così il centravanti King Udoh e il jolly difensivo Mario Mercadante, il primo in prestito il secondo a titolo definitivo. Soprattutto il trasferimento dell’ex Monopoli ha sorpreso un po’ tutti. A due mesi e mezzo da quel divorzio le strade si incroceranno domenica al ’Barbetti’.

Mercadante (25 presenze e una rete con la casacca del cavalluccio), che partita sarà?

"Molto combattuta. Noi ci teniamo a fare risultato, veniamo da una sconfitta e per rimanere nel gruppetto di vertice ci servono punti. Sappiamo di essere una buona squadra che finora non si è mai fatta mettere sotto da nessuno e che ha raccolto meno di quanto ha seminato".

Del Cesena invece cosa dice?

"La ritengo la rosa più forte del girone. Oltre ai valori, so quanto ci tengono i giocatori e in generale tutto l’ambiente a vincere questo campionato. Ci aspettiamo una squadra che metterà in campo tanta determinazione".

Chi teme di più?

"Sono tanti i giocatori forti, ma se devo dirne uno spendo il nome di Corazza. Ha un senso del gol e delle qualità che per la serie C sono tanta roba. Può farti male in qualsiasi momento".

Rispetto allo scorso anno come vede invece il girone?

"Più equilibrato. Sono diminuite le squadre cosiddette cuscinetto, per cui ogni domenica è una battaglia. In compenso sono di più quelle che possono ambire alla vittoria finale. Oltre al Cesena ci metto anche il Pescara, anche se molto giovane ha tanta qualità e la Torres che con una partenza del genere può contare sull’entusiasmo. Speriamo di giocarcela anche noi".

Riavvolgiamo il nastro e torniamo a questa estate, la sua cessione è stata inaspettata, cosa è successo?

"Sinceramente è stata inaspettata anche per me (ride, ndr). A un certo punto mi è stato comunicato che dovevo trovarmi un’altra squadra. Ho cominciato a guardarmi attorno, è arrivata l’offerta del Gubbio e ho colto l’ occasione, anche perchè sapevo di approdare in una società ambiziosa".

Le è dispiaciuto?

“Certamente, non lo ho mai nascosto. A Cesena mi trovavo bene non solo con i compagni, ma con tutti quanti, magazzinieri, fisioterapisti e con la piazza in generale. Però questo è il calcio e può succedere".

Ripensando alla semifinale playoff col Lecco cosa dice?

"Ancora ci sto male. Era una qualificazione perfettamente alla portata, da chiudere già all’andata. In casa ci siamo complicati la vita da soli, mi è rimasta la sensazione di aver buttato una grande occasione".