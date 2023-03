"Cesena, a Gubbio devi ritrovare serenità"

di Daniele Zandoli

Che volto avrà il Cesena di scena oggi pomeriggio a Gubbio? Naturale chiederselo dopo quanto mostrato dai bianconeri nel giro di quindici giorni davvero complicati. I match con Fiorenzuola e Montevarchi hanno portato due deludenti pareggi, recriminazioni per scelte arbitrali cervellotiche, la sensazione di una crisetta psicologica in atto e soprattutto il terzo posto alle spalle del rullo Entella (di scena al Manuzzi martedì prossimo) e della capolista Reggiana che oggi ospiterà proprio i liguri.

Il rallentamento bianconero è brusco e inatteso, il Cesena deve vincere a Gubbio per tornare a mirare almeno alla seconda posizione.

"Incontriamo un Gubbio convalescente, difficile da affrontare anche se ha avuto un momento di flessione. Non vince da dicembre? Non mi fido".

Mister Domenico Toscano sa che l’altra vecchia volpe del girone, il tecnico eugubino Piero Braglia, ha nulla da imparare.

"Il Gubbio ha un organico di valore e anche se non attraversa un periodo di grande forma può essere insidioso. E’ quindi un match difficile in cui occorrerà grande determinazione. Sarà importante trovare la condizione migliore anche se lamentiamo defezioni e acciacchi. Bianchi non è al meglio per un problema a una caviglia, Mustacchio non lo convoco per il riacutizzarsi di un dolore alla schiena".

La nota positiva è il rientro di Saber e Udoh che andranno in panchina,mentre Ciofi giocherà, seppur col dito ingessato. Il discorso poi scivola sul momento della squadra e sul pareggio col Montevarchi.

"In settimana ho notato un clima migliore rispetto a qualche settimana fa – ammette il tecnico – lunedì c’è stato un franco confronto, più approfondito e lungo del solito, alla ricerca dei motivi di quanto è accaduto. Sono ragazzi intelligenti, la disamina è stata a 360 gradi e molto reale, anche con toni autocritici. Personalmente penso che la squadra abbia peccato di frenesia, si voleva spaccare subito il match. Vorrei maggiore serenità, consci che la frenesia col Montevarchi ha complicato il risultato. Si è cercata la vittoria con iniziative individuali, a volte ci siamo allungati e abbiamo commesso errori per troppa precipitazione. Noi siamo forti quando lavoriamo da squadra".

Nella formazione di Gubbio ci saranno novità, anche se il tecnico come al solito nicchia. A paritre dal ruolo del portiere.

"Chiedete se tra i pali li ci sarà Lewis? Vediamo".

Frase che però in questo caso suona già come una risposta, dal dovrebbe rivedersi Tozzo. La critica poi è di non aver fatto giocare Silvestri in difesa.

"Non sarebbe cambiato nulla, devo dare a tutti le stesse opportunità, anche chi da tempo non gioca sarà prezioso di qui in avanti".

D’ora in poi però sembra di capire che si andrà sull’usato sicuro. A centrocampo dovrebbe rientrare Brambilla con De Rose, con la conferma di Chiarello trequartista alle spalle di Corazza e Stiven Shpendi. Ai lati Adamo e Albertini.

L’ultima battuta è su chi tifare tra Reggiana ed Entella. "Io tifo Cesena e spero che la Reggiana perda".

Diavolo di un Toscano, nonostante tutto ci spera ancora.