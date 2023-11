"Cesena, a Gubbio più dura della Carrarese. Vinceremo se saremo concentrati e cinici"

Altro scoglio importante sulla strada del Cesena. Nel tardo pomeriggio il Cesena gioca a Gubbio, in casa di un’altra seria pretendente alle posizioni di vertice, dopo aver battuto lunedì la Carrarese e in attesa di recuperare con l’Entella. Tre scontri importanti per il destino futuro dei bianconeri, anche se il campionato sta consumando solo un terzo del suo cammino. Alla vigilia della gara in Umbria Mimmo Toscano non nasconde la soddisfazione per come stanno andando le cose. "Sono davvero soddisfatto di ciò che fa la squadra, C’è da crescere, ne siamo coscienti e lo dico da tempo, sin da quando si vinceva con punteggi larghi. Dobbiamo stare sempre al pezzo, non distrarci mai ma sempre concentrati e determinati. Sono contento del lavoro dei ragazzi".

Bene, in fin dei conti i numeri parlano chiaro. Miglior attacco, seconda posizione con una gara da recuperare, una media punti che potrebbe garantire, se mantenuta, la promozione diretta. Insomma, altre ipotetiche protagoniste stanno in situazioni ben peggiori.

Il Gubbio è in ritardo, vuole rientrare nel gruppetto di testa. "Altra partita impegnativa come con la Carrarese in cui ho visto la squadra presente per i 95 minuti. Serve ancora maggiore concentrazione stasera, il Gubbio è ancora alla ricerca di una identità precisa. Spesso il mio amico Piero Braglia cambia modulo, si mette a due o a tre in attacco, sta cercando la strada giusta. Quindi serve ancora maggiore attenzione".

Il match con i toscani ha mostrato antichi vizi di questo gruppo quando si tratta di fare gol. "Abbiamo segnato tanti gol, sarebbe auspicabile segnare meno gol ma più decisivi, ci stiamo lavorando. Abbiamo attraversato un periodo in cui si creavano cinque occasioni con altrettanti gol. Ora ne creiamo 6 e facciamo 2 gol. Ma l’importante è essere sempre in partita". Come dire, sprechiamo di meno e siamo cinici sotto porta.

Shpendi come sta? "Si è allenato con continuità ed è disponibile, può partire dall’inizio o stare ancora in panca. Decidiamo stamattina. Varone e Piacentini non sono convocati, inutile rischiare". Manca anche Saber, squalificato dopo la doppia ammonizione e l’espulsione dalla panchina.

Turno numero 12, è tempo di un primo bilancio, ormai le idee dovrebbero essere chiare. "La Torres è tornata sulla terra, anche loro possono perdere punti, per me non è una sorpresa. Credo che Entella possa rientrare come il Perugia ed anche la Spal può recuperare. Conosciamo il Pescara, ha giovani di qualità. Il campionato vive di momenti, magari li incontri quando sono entrati in forma. Comunque il Pescara è una delle più temibili con Perugia ed Entella".